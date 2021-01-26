محتجون قطعوا طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين والقوى الامنية أعادت فتحه

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عدداً من المحتجين قطعوا طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين بمستوعبات النفايات اعتراضا على تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية خلال فترة الاقفال العام.

وتدخلت اثر ذلك عناصر من مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي، فأزالت المستوعبات والعوائق من وسط الطريق، ليعاد بعد ذلك فتحه بالاتجاهين امام السيارات.