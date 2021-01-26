لبنان

هل يقوم سائقو الفانات بمظاهرات سيارة اعتراضاً على الإقفال؟

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:49
A-
A+
Doc-P-787844-637472626263837087.jpeg
Doc-P-787844-637472626263837087.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الى أنه "يتم التداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن دعوات للتحرك بمظاهرات سيارة من قبل بعض سائقي الفانات بهدف السماح لهم بممارسة أعمالهم".


وقالت في بيان: "إن إتحادات ونقابات قطاع النقل البري تؤكد على الأخوة السائقين على جميع الأراضي اللبنانية التزام مضمون قرار التعبئة والذي هدفه حماية المواطنين.
مشيرة الى ان "الدعوة لأي تحرك هي انتحار للسائقين أولا ويضر بصحتهم وحياتهم ويعرض المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا".


وأكدت أن "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري طالبت بمساعدات عاجلة للسائقين تعويضا عن فترة الإقفال في ظل مواجهة هذه الحرب المفروضة على الكرة الأرضية ولمسنا تجاوبا من قبل دولة رئيس الحكومة لتوزيع مساعدات عاجلة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2021-01-26
15:44 | 2021-01-26
15:41 | 2021-01-26
15:34 | 2021-01-26
15:08 | 2021-01-26
15:04 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website