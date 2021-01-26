وزني أحال مشروع موازنة العام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء

أحال اليوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشروع الموازنة العامة لعام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء مرفقا بتقرير مفصل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.