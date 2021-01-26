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لبنان
عون استقبل شيا: حرصاء على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
26-01-2021
|
13:08
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا، واجرى معها جولة افق تناولت التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولياته الرئاسية.
واكد الرئيس عون خلال اللقاء "حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة".
وتم التطرق خلال الاجتماع الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث اكد الرئيس عون " موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة".
وحضر اللقاء عن الجانب الأميركي مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في بيروت Andrew Daehne، وعن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الدبلوماسي أسامة خشاب.
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