لبنان

المبادرات وهمية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2021 | 13:12
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اكدت مصادر متابعة أن كل المبادرات التي يحكى عنها في وسائل الاعلام من اجل تسريع عملية تشكيل الحكومة هي مبادرات وهمية.

واشارت المصادر الى أن كل ما يحصل هو مساعي للمصالحة ولاعادة فتح خطوط التواصل بين "بعبدا" و"بيت الوسط"، ولا يوجد اي مبادرة تحمل بنودا محددة مرتبطة بالتشكيل.

لبنان

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