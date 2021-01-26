لبنان

دريان استقبل كوبيتش مودعا

Lebanon 24
26-01-2021 | 13:22
A-
A+
Doc-P-787855-637472642150319538.png
Doc-P-787855-637472642150319538.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء خدماته في لبنان، وتم تداول الشؤون العامة.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: الخطة اللبنانية للتلقيح تشمل اللاجئين الفلسطينيين
lebanon 24
26/01/2021 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر "داعش" في لبنان لا تزال محدودة.. ولكن!
lebanon 24
26/01/2021 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الدولي للصحافيين يقدّم ندوات خاصّة بإشراك الجمهور للصحافيين في لبنان
lebanon 24
26/01/2021 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صور واضحة لطائرات العدو بسماء لبنان.. والإعلام الإسرائيلي يعلق
lebanon 24
26/01/2021 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد اللطيف دريان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2021-01-26
15:44 | 2021-01-26
15:41 | 2021-01-26
15:34 | 2021-01-26
15:08 | 2021-01-26
15:04 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website