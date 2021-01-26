دريان استقبل كوبيتش مودعا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء خدماته في لبنان، وتم تداول الشؤون العامة.

