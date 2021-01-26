تيار العزم عكار قدم 150 درع بلاستيك للوجه لمركز مشحا الطبي

تسلم مركز مشحا الطبي 150 درع بلاستيك للوجه Face Shields تقدمة من تيار "العزم" في عكار، وقد تم توزيعها على جميع المحلات في بلدة مشحا المستثناة من الاقفال بهدف الحماية من فايروس كورونا.

كما شكرت ادارة مركز مشحا الطبي لتيار "العزم" في عكار، اهتمامه وتعاونه معها لتخطي هذه الازمة.