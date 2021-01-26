لبنان

فر مع آخرين من سجن القاع.. هذا مصيره

Lebanon 24
26-01-2021 | 13:28
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تمكنت قوة من فصيلة رأس بعلبك بالتعاون مع قوة من مفرزة الاستقصاء بعد عمليات دهم واسعة، من توقيف احد السوريين المدعو عمار الخبازي الذي كان فر من سجن القاع مع ثلاثة سوريين ولبناني، في الثالث والعشرين من الجاري. وبتوقيفه تكون القوى الامنية قد أوقفت اثنين من الفارين من الجنسية السورية، عملت على اعادتها الى السجن، فيما ما زال اثنان طليقين وهما سوري ولبناني.

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