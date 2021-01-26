الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 27/1/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واعلنت المديرية في بيان ثان، "انه بتواريخ 29،28،27،26 / 1 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.000 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي - طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية".

وفي بيان آخر، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 19 و21 / 1 / 2021 و19 / 2 / 2021 ،ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات".

كذلك اصدرت بيانا رابعا اشارت خلاله الى انه"اعتبارا من 18 / 1 /2021 ولغاية 18 / 2 /2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".

وفي بيان خامس، اعلنت المديرية ان "وحدة من الجيش ستقوم، بتواريخ 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30 /1/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص".

وافادت في بيان ختامي، ان "وحدة من الجيش،ستقوم اعتبارا من 1 / 1 /2021 ولغاية 1 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".