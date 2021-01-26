هاشم: اتفقنا مع وزير الصحة لحظ مراكز تلقيح في مرجعيون وحاصبيا

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح بعد اتصال مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ومطالبته بـ "ضرورة أن تكون مستشفيات المنطقة على خارطة منصة التلقيح"، إلى "ضرورة توزيع مراكز التلقيح في كل المناطق، تخفيفا للاكتظاظ، وكي يكون التلقيح متاحا للمواطنين في مناطقهم وفق الآليات والمواصفات التي أكدتها الوزارة واللجنة المختصة".

وقال: "اتفقنا مع وزير الصحة أن تلحظ الوزارة مراكز في منطقة مرجعيون حاصبيا كي يكون التوزيع عادلا وغير مجحف، وطالبناه بإيلاء مستشفيات المنطقة الاهتمام لتستطيع القيام بواجباتها بتقديم الخدمات الطبية والصحية".