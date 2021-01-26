لبنان

قطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على الأوضاع (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2021 | 14:45
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اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، نفذ عدد من المحتجين في عدد من المناطق اعتصامات تخللها قطع طرقات منها: طريق تعلبايا وطريق الملا في بيروت، وطريق الجية بين صيدا وبيروت، وطريق البداوي وساحة إيليا.
 
 
من جهة أخرى، ينفذ شبان اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات امس، بالاضافة الى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الامن الداخلي التي اقفلت باب السرايا تحسبا لاي اعمال شغب.

وردد المحتجون هتافات تطالب باطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.
 
كما تنفذ مجموعة من حراك صيدا اعتصاما في ساحة ايليا تضامنا مع الثوار في طرابلس ورفضا للاقفال التام في ظل تقاعس الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه الطبقات الفقيرة 
وتخلل الاعتصام قطع  الساحة باتجاهاتها الاربعة بالسيارات والعوائق الحديدية قبل ان يتدخل الجيش ويعمل على فتح مسربين لمرور السيارات.
 
 

 
 
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