قطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على الأوضاع (فيديو)

اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، نفذ عدد من المحتجين في عدد من المناطق اعتصامات تخللها قطع طرقات منها: طريق تعلبايا وطريق الملا في بيروت، وطريق الجية بين صيدا وبيروت، وطريق البداوي وساحة إيليا.

من جهة أخرى، ينفذ شبان اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات امس، بالاضافة الى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الامن الداخلي التي اقفلت باب السرايا تحسبا لاي اعمال شغب.



وردد المحتجون هتافات تطالب باطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.