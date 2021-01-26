لبنان

كسر ونزيف حاد في رأس إبن الـ7 اشهر.. والدته ضربته وحاولت خنقه مرات عدة

Lebanon 24
26-01-2021 | 14:45
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ضرب مبرح، كسر في الجمجمة ونزيف حاد في الرأس، هذا هو حال طفل عمره 7 اشهر، بعدما تعرض للاعتداء من قبل والدته حسبما تشير المعلومات الاولية بناء على متابعة من قبل الاعلامي جو معلوف، الذي تواصل مع قاضي الأحداث في جبل لبنان، بعدما وصلته مجموعة من الصور للطفل المعتدى عليه، ونتحفظ عن نشرها في "لبنان 24". 
 
وفي التفاصيل، وبعد المتابعة، كتب الاعلامي جو معلوف على حسابه على "تويتر": "بعد أن وصلتنا صور لطفل عمره 7 أشهر تعرض للإعتداء المبرح بالضرب والكسر في الجمجمة ونزيف حاد في الرأس، وهو موجود في مستشفى الرسول الأعظم تواصلنا مع قاضي الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر وابلغناها بالحادثة فتحركت فوراً وباشرت بالتحقيقات والإجراءات القضائية.
وعليه إتخذت قراراً اعتبرت فيه الطفل المذكور، وشقيقه البكر، معرضين للخطر من قبل والدتهما المسببة بالتعنيف، ومنعتها من رؤية او التواصل مع ولديها منعاً باتاً تحت طائلة تغريمها مبلغ ٣٠ مليون ل.ل. عن كل مخالفة للقرار، وذلك بعد أن ثبت الاعتداء المتكرر عليهما من قبلها ومحاولتها المتكررة خنق الرضيع منذ أشهر بإقرار الوالد، وأحالتها إلى النيابة العامة وكلفت المندوب الاجتماعي التوجه إلى المستشفى فوراً وابلغت المعنيين هناك بعدم تسليم الطفل المعتدى عليه لأحد".
 
 
وأضاف جو: "إن حماية الأطفال من أنواع الاعتداءات كافةً خط أحمر، وازدياد نسب هذه الجرائم في هذه الفترة تنذر بخطورة أوضاعهم والحاجة الملحة لابلاغنا بأية حادثة من هذا النوع للتدخل لمحاسبة المعتدين وحماية الأطفال".
 
 
 
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