دبابة معادية خرقت السياج في محلة كروم الشراقي في ميس الجبل

خرقت دبابة اسرائيلية معادية، بعد ظهر اليوم، السياج الشائك في محلة كروم الشراقي على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة في بلدة ميس الجبل، وذلك بمؤازرة من دبابة ثانية وجيب عسكري. وانتشر اكثر من 10 جنود بين الخط الازرق والسياج الشائك، برفقة كلاب بوليسية.