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لبنان
تجمع في ساحة ايليا رفضا لتمديد التعبئة
Lebanon 24
26-01-2021
|
15:04
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تشهد ساحة تقاطع ايليا في صيدا تجمعا لعدد من ناشطي "حراك صيدا" ومحتجين، "اعتراضا على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات انسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالاقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة".
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