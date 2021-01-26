الجيش: 8 خروق جوية للطيران الإسرائيلي فوق مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 25/1/2021 اعتبارا من الساعة 20.50 ولغاية 26/1/2021 عند الساعة 01.00، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وفي بيان آخر اعلنت قيادة الجيش انه "بتاريخ 25/1/2021 اعتبارا من الساعة 15.25 ولغاية الساعة 21.35، تم تسجيل 6 خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".