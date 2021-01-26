لبنان

خبراء منظمة الصحة: المهلة بين جرعتي لقاح موديرنا يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع

Lebanon 24
26-01-2021 | 15:44
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أعلنت مجموعة خبراء في منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن الجرعة الثانية من لقاح "موديرنا" ضد كوفيد-19 يمكن ان تعطى خلال مهلة تصل الى 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى في ظروف استثنائية.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية باعطاء لقاح "مودرينا" بفارق 28 يوما بين الجرعتين لكنها قالت إن الجرعة الثانية "يمكن ان ترجأ لمدة 42 يوما"، في حال استجدت ظروف استثنائية مرتبطة بانتشار كثيف للوباء في بلد ما أو نقص في اللقاحات.
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