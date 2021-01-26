بري استقبل كوبيتش قي زيارة وداعية وعرض ترسيم الحدود مع شيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وتسلمه مهمة جديدة في ليبيا، وخلال لقائه كوبيتش اثار بري موضوع استباحة اسرائيل للاجواء اللبنانية واستخدامها منصة لاستهداف سورية فضلاً عن تماديها في خروقاتها البرية وآخرها اختطاف احد الرعاة ومحاولتها اختطاف آخر من داخل الاراضي اللبنانية في خراج مزارع شبعا في انتهاك واضح وصريح للقرار 1701.كما التقى الرئيس بري بعد الظهر السفيرة الاميركية دورثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما تداعيات الازمة الخانقة التي تعصف بلبنان، كما اثار رئيس المجلس مع السفيرة شيا موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية مشدداً على أهمية إستئنافها بزخم نظراً لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية وإستثمار ثرواته.