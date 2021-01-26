مطاردة مسلحة على طريق عام عكار (فيديو)

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع مطاردة مسلحة بين سيارتين انطلاقاً من بلدة فنيدق في عكار باتجاه بلدة بزال حيث تخللها تبادل لاطلاق النار، في حين حصل حادث تصادم بينهما وعاد وتطور الى اطلاق نار مجدداً.وقد استكمل الطرفان المطاردة ايضاً باتجاه مفرق برقايل- عكار حيث افيد عن سقوط جريح.