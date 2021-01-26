لبنان

مأساة في ببنين-عكار.. وفاة لاجئ سوري اثر احتراق منزل

Lebanon 24
26-01-2021 | 16:05
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن اندلع حريق داخل منزل تسكنه عائلة من اللاجئين السوريين في بلدة ببنين- عكار ما لبث ان انتشر في جميع انحاء المنزل.

وقد توفي اللاجئ السوري "م. ط." نتيجة الحريق في حين عمل الدفاع المدني على اخراج جثته واخماد الحريق.
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لبنان

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