الى المصورين الراغبين بأخذ اللقاح.. اتبعوا هذه التعليمات

زار نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وعرض معها الآلية التي وضعتها الوزارة في شأن حملة التطعيم ضد وباء كورونا الخاصة بالمصورين والاعلاميين العاملين في كل القطاعات.

وأشادت عبد الصمد ب"دور المصورين والاعلاميين الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم من أجل القيام بواجبهم المهني".

وشكر النقيب طاهر باسم النقابة الوزيرة عبد الصمد على "كل الدعم والاهتمام والحرص الذي تقدمه للقطاع الاعلامي عموما والمصورين خصوصا"، منوها بدورها "في إطلاق هذه الحملة وسعيها لتأمين اللقاح الى جميع الزملاء من أجل حماية الجسم الإعلامي في هذه الاوضاع الصعبة الذي يمر بها الوطن، على أمل الخروج من الازمة وأن يكون في المستقبل تجمع موحد ينظم عمل العاملين كافة في القطاع الإعلامي".

واعلن ان النقابة "ستزود الوزارة بأسماء كل الزملاء المنتسبين للنقابة والراغبين بأخذ اللقاح"، داعيا المصورين الراغبين بأخذ اللقاح تعبئة الاستمارة عبر منصة اللقاح، خلال المهلة المحددة لغاية يوم الاحد في 31 الحالي، والاتصال بالزملاء جورج فرح على الرقم 03796813 وكريم الحاج على الرقم 03746103 و Lotfallah Daher 00961 3513500