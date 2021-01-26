الجيش يوقف فلسطينيا عند مدخل مخيم شاتيلا... ما السبب؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 25/1/2021 عند مدخل مخيم شاتيلا، الفلسطيني (م.أ) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها والاتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها، ووجود عدد كبير من مذكرات التوقيف بحقه بجرم إطلاق النار من سلاح حربي في أماكن وتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص بينهم أحد الأطفال إصابة خطرة، وسلب عمال أجانب هواتفهم ومبالغ مالية بحوزتهم بقوة السلاح، وافتعال إشكالات بصورة متكررة ومحاولة قتل، وفرض الخوات على المحلات التجارية في المخيم المذكور، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الشغب وإقفال طرقات داخل المخيم بالإطارات المشتعلة.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".