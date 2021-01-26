قاسم التقى كوبيتش: تشديد على موقف "حزب الله" للإسراع بتشكيل الحكومة

استقبل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، في حضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في الحزب عمار الموسوي.

وفي بيان لدائرة العلاقات الاعلامية في حزب الله، انه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية بما في ذلك المساعي الهادفة الى التعجيل في تشكيل الحكومة، إضافة الى الأوضاع الصحية والإقتصادية في ظل التفشي الواسع لوباء كورونا والتردي المعيشي الذي يعاني منه اللبنانيون".

وشدد الشيخ قاسم على موقف "حزب الله" "الداعي الى الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل التفرغ لمعالجة القضايا والتحديات القائمة"، وعبر عن "تمسك الحزب بممارسة مسؤولياته على الصعد كافة الى جانب أهله وشعبه خصوصا في هذه الظروف الصعبة".

وأكد الشيخ قاسم "أن "حزب الله" وبما يمثل من مقاومة، فهو جزء لا يتجزأ من إرادة اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية ومنع التعديات والانتهاكات الاسرائيلية في البر والبحر والجو".