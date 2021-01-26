وزير الصحة استقبل النائب فتفت وبحثا في تجهيز الشمال صحيا

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن النائب سامي فتفت الذي أوضح "أن البحث تناول الشؤون الصحية في منطقة الشمال في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا".وأوضح فتفت أنه "استوضح من الوزير حسن في شأن اللقاح وقد طمأنه أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية تأمين براد بحرارة ناقص ثمانين درجة (-80) لمستشفى سير الحكومي المرجح اعتماده على لائحة المستشفيات الحكومية كمركز لتلقيح أهالي المنطقة".وشكر النائب فتفت للوزير حسن ما بذله من جهد لتأمين خمسة أسرة إضافية للعناية الفائقة من قرض البنك الدولي بشكل استثنائي.وبالنسبة إلى المستشفى الميداني أكد النائب فتفت "أن التجهيزات موجودة ولكن البنى التحتية ليست من ضمن مسؤوليات وزارة الصحة وهي تتطلب تعاونا من القوى المحلية لانجازها وسنرى كيفية تأمين ذلك".