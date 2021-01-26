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لبنان
عبد الصمد طلبت تزويد الوزارة بلوائح عن الراغبين بالحصول على اللقاح
Lebanon 24
26-01-2021
|
16:59
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طلبت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وكل من نقابات الصحافة والمحررين والمصورين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع ورابطة خريجي الإعلام ونادي الصحافة ومؤسسات الإعلام العام، تزويد وزارة الإعلام بلائحتين، الأولى تتضمن أسماء المنتسبين لديها والثانية لمن يرغب منهم بالحصول على لقاح كورونا، على أن تكون كل جهة مسؤولة عن المنتسبين لديها فقط، وذلك في مدة أقصاها 29 كانون الثاني الحالي".
ولفتت الوزيرة عبد الصمد الى "أن هذا الإجراء هو لإحصاء الأعداد والتسريع على ضوء ذلك بتأمين لقاح كورونا للعاملين في القطاع الإعلامي"، موضحة "أن هذا الإجراء لا يغني عن تسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح على المنصة الموحدة التابعة لوزارة الصحة، إذ تبقى المنصة المرجع الوحيد للحصول على اللقاح".
على أن يتم إرسال اللوائح على شكل برنامج Excel أو Word على البريد الإلكتروني للوزارة:
info@ministryinfo.gov.lb
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