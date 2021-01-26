كنعان: لاجتماع الحكومة استثنائياً

#كنعان على الحكومة ان تجتمع استثنائيا لاحالة مشروع موازنة ٢٠٢١ الى مجلس النواب بعد أن أحالها وزير المالية الى رئاسة مجلس الوزراء في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور وضرورة اقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية كما تعزيز اعتمادات وزارة الصحة.
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 26, 2021
#كنعان على الحكومة ان تجتمع استثنائيا لاحالة مشروع موازنة ٢٠٢١ الى مجلس النواب بعد أن أحالها وزير المالية الى رئاسة مجلس الوزراء في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور وضرورة اقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية كما تعزيز اعتمادات وزارة الصحة.