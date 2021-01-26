كنعان: لاجتماع الحكومة استثنائياً

غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على تويتر: "على الحكومة ان تجتمع استثنائيا لاحالة مشروع موازنة 2021 الى مجلس النواب بعد أن أحالها وزير المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور، وضرورة اقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية، كما تعزيز اعتمادات وزارة الصحة".

#كنعان على الحكومة ان تجتمع استثنائيا لاحالة مشروع موازنة ٢٠٢١ الى مجلس النواب بعد أن أحالها وزير المالية الى رئاسة مجلس الوزراء في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور وضرورة اقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية كما تعزيز اعتمادات وزارة الصحة. — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 26, 2021

