احتدام الإحتجاجات أمام سرايا طرابلس.. ووقوع جريح (فيديو)



وقد أفاد مراسل "لبنان 24" عن سقوط جريح من عناصر قوى الامن الداخلي داخل حرم السرايا، فيما يقوم الجيش بالفصل بين المنتفضين من جهة، وعناصر السرايا، من جهة أخرى.



كما تمكن المحتجون من سحب غرفة الحرس من امام سرايا طرابلس وقاموا بتكسيرها في ساحة النور، وقاموا أيضاً بتكسير الانارة امام السرايا وكسر احدى كاميرات المراقبة.



وقد حاول عدد اخر الدخول الى حرم السرايا حيث تم ابعادهم من قبل الجيش. ما زالت الإحتجاجات مستمرة أمام سرايا طرابلس، وقد انقسم المنتفضون الى قسمين امام السرايا، حيث توجه عدد منهم الى المدخل الخلفي للسرايا وينفذون اعتصاماً امامه، بحسب مراسل "لبنان 24".وقد أفاد مراسل "لبنان 24" عن سقوط جريح من عناصر قوى الامن الداخلي داخل حرم السرايا، فيما يقوم الجيش بالفصل بين المنتفضين من جهة، وعناصر السرايا، من جهة أخرى.كما تمكن المحتجون من سحب غرفة الحرس من امام سرايا طرابلس وقاموا بتكسيرها في ساحة النور، وقاموا أيضاً بتكسير الانارة امام السرايا وكسر احدى كاميرات المراقبة.وقد حاول عدد اخر الدخول الى حرم السرايا حيث تم ابعادهم من قبل الجيش.

الى ذلك، سجلت تحركات امام منزلي النائبين فيصل كرامي ومحمد كبارة وسط انتشار أمني كثيف.



وبحسب الوطنية للإعلام، ‏قطع محتجون الطريق في ساحة النور وطريق المنكوبين في البداوي، كما استقدموا حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخل سرايا طرابلس وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية السرايا. ومنذ بعض الوقت، بدأ عدد من الشبان برمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وينفذ شبان اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس، منذ ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات امس، بالاضافة الى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الامن الداخلي التي اقفلت باب السرايا تحسبا لاي اعمال شغب. وردد المحتجون هتافات تطالب باطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.