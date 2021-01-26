الأوضاع "ولعانة"...احتجاجات..قطع طرقات وإصابات بين المواطنين والقوى الأمنية

تحرك الشارع من جديد اليوم في اكثر من منطقة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي فاقمها الاقفال التام لمواجهة كورونا. وعمد عدد من المحتجين، الى قطع الطرق بالشاحنات وما تيسّر، واحرقوا الاطارات ومستوعبات النفايات، لرفع الصوت.وشهدت ساحة النور في طرابلس، عمليات كر وفر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية لليوم الثاني على التواليتوترًا شديدًا بعدما قطع محتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام، الطريق في ساحة النور وطريق المنكوبين في البداوي، كما استقدموا حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخل سرايا طرابلس وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية السرايا.وقد بدأ عدد من الشبان برمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.ولاحقًا تمكّن بعض المتظاهرين من دخول السرايا في طرابلس، حيث سجل انقطاع للتيار الكهربائي وقد تدخل الجيش لابعاد المتظاهرين من امام السرايا."الوكالة الوطنية للاعلام" أفادت أن عددًا من المحتجين تسلقوا سطح غرفة التفتيش الملاصقة لمدخل السرايا، بعد ان أزالوا الشريط الشائك ورشقوا عناصر القوى الامنية داخل السرايا بالحجارة، فيما لا تزال القوى الامنية منتشرة عند المدخل وتتعامل مع المحتجين بهدوء وضبط للنفس.وقد استقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى محيط سرايا طرابلس، وتمكن من إبعاد المحتجين باتجاه ساحة النور والطرق المؤدية إليها، وعمدت العناصر العسكرية إلى تفريق المحتجين باتجاه الاسواق الداخلية والطرق الفرعية، وحصلت عملية كر فر بين الطرفين حيث رمى المحتجون العناصر العسكرية بالحجارة واطلقوا باتجاهها المفرقعات النارية وقنابل "المولوتوف"، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى نقلوا الى مستشفيات المدينة.وفي هذا السياق أفاد الصليب الأحمر أن 6 فرق من فرقه تعمل على نقل الجرحى من تظاهرة طرابلس.هذا وأشعل المتظاهرون سيارة قالوا انها للأمن الداخلي.مسيرة راجلة جابت شوارع طرابلس ووقفات امام منازل عدد من النوابوذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن عددًا من الشبان خرجوا بمسيرة راجلة جابت شوارع طرابلس، ونفذوا وقفات امام منازل عدد من النواب رافعين لافتات ضد الفساد، وردّدوا هتافات تندّد بالسياسين وتطالب باسترداد الاموال المنهوبة.وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "محتجين قطعوا طريق عام الجومة في بلدة تكريت مساء، بالاطارات المطاطية، احتجاجا على الظروف المعيشية واعتماد سياسة الإقفال وقطع أرزاق الناس دون تأمين البدائل". واشار المحتجون الى أنهم "سيعمدون الى فتح المحال التجارية".يشار الى أن التحركات كانت قد بدأت باعتصام عدد من الناشطين أمام سرايا المدينة احتجاجًا على توقيف عدد من المتظاهرين على خلفية تظاهرة أمس التي سقط فيها ما لا يقل عن 30 جريحًا.وأفيد عن رشق السرايا بالحجارة من قبل عدد من الأشخاص، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني.ومساء تحدثت "سكاي نيوز" عن سقوط 20 جريحاً مدنياً على الأقل، و4 جرحى في صفوف الجيش اللبناني.ومن الشمال الجنوب حيث نفذ ناشطون اعتصامًا في ساحة ايليا في صيدا، وقد قام الجيش اللبناني بفتح أحد مسارب الساحة بعد إقفالها من قبل الثوار.ومساء، اقدم عدد من الشبان في صيدا على اشعال الاطارات المطاطية عند مستديرة ايليا في صيدا تصامنا مع الثوار في طرابلس.كما قام شبان من منطقة القياعة باففال الطريق بالعوائق الحديدية تضامنا مع الثوار في طرابلس ورددوا هتافات ضد الطبقة السياسية الحاكمة وقام الجيش اللبناني بالانتشار في منطقة القياعة لتفريق الشبان و اعادة فتح الطريق.وفي بيروت قطعت مجموعة من الشبان تحمل العلم اللبناني، الطريق في ساحة الشهداء، تزامناً مع سلسلة تحرّكات جرى فيها قطع الطرق في بعض المناطق اللبنانية احتجاجاً على التردّي الاقتصادي، وتمديد الدولة فترة الإقفال التام من دون تعويضات ملموسة وكافية للمواطنين، خصوصاً الفئات الفقيرة منهم.وطلبت القوى الامنية من المتظاهرين مغادرة الساحة.وأفيد عن قطع مثلث خلدة باتجاه الشويفات، كما قطع عدد من المحتجين الطريق عند مفرق عرمون وبشامون.وذكرت الوكالة الوطنية أن محتجين قطعوا الطريق في محلة الصيفي.كذلك، لفتت إلى أن عددًا من المحتجين تجمعوا على اوتوستراد جل الديب في محاولة لقطعه فتدخل الجيش ومنعهم من ذلك.زكان عدد من المحتجين قد عمدوا الى قطع السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين اعتراضًا على تردي الاوضاع الاقتصادية وتمديد الاقفال، وقد عملت قوى مكافحة الشغب على إعادة فتحها.وأفيد عن قطع السير جزئياً على نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري، بيروت.أما بقاعًا، فقد أعيد فتح السير على طريق تعلبايا التي كانت قد قطعت في وقت سابق.كذلك أفيد عن قطع أوتوستراد شتورا- زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين.وقد لفتت غرفة التحكم المروري إلى ان الطرقات المقطوعة ضمن البقاع هي: اوتوستراد شتورا عند مفرق المرج، آخر طريق قب الياس محلة عرب الحروك، تعلبايا بالاتجاهين، مفرق قب الياس باتجاه ضهر البيدر.