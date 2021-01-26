لبنان

التقدمي يدين قصف الرياض: هو استهداف لأمن الشعب السعودي

Lebanon 24
26-01-2021 | 17:50
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 دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "عملية قصف مدينة الرياض"، مؤكدا شجبه لهذا "الاستهداف الذي يطال أمن الشعب السعودي وما تمثله السعودية في موقعها ودورها، ويؤدي إلى مزيد من الزعزعة في أوضاع المنطقة برمتها".

وجدد الحزب تضامنه مع المملكة العربية السعودية "في مواجهة كل محاولات التعرض لاستقرارها، وهي التي لطالما وقفت ولا تزال، إلى جانب لبنان واللبنانيين في أحلك الظروف".
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