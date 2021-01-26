التقدمي يدين قصف الرياض: هو استهداف لأمن الشعب السعودي

دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "عملية قصف مدينة الرياض"، مؤكدا شجبه لهذا "الاستهداف الذي يطال أمن الشعب السعودي وما تمثله السعودية في موقعها ودورها، ويؤدي إلى مزيد من الزعزعة في أوضاع المنطقة برمتها".

وجدد الحزب تضامنه مع المملكة العربية السعودية "في مواجهة كل محاولات التعرض لاستقرارها، وهي التي لطالما وقفت ولا تزال، إلى جانب لبنان واللبنانيين في أحلك الظروف".