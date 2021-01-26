قرار هامّ من مكاوي حول مستودعات حليب الأطفال في جبل لبنان!

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميما حمل الرقم 2021/179 قضى ب"الطلب إلى البلديات في جبل لبنان، التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد، لمنع احتكار حليب الأطفال"، وجاء فيه: " حيث في ظل الأوضاع الراهنة التي تجتازها البلاد سجلت، ظاهرة عدم وجود حليب الأطفال والمتممات الغذائية الضرورية الأمر الذي تسبب بقلق العائلات، لا سيما بالنظر إلى عدم سهولة تغيير الحليب الذي اعتاد الأطفال على تناوله، وحيث في إطار السهر على الأمن الاجتماعي للمواطن في الظروف الدقيقة الحاضرة، يقتضي التنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد للقيام بجولات على نقاط بيع حليب الأطفال والمستودعات المرجح تخزينها بها للتأكد من عدم وجود كميات مخزنة وغير مطروحة للبيع وتحديد عناوينها للتدقيق بأوضاعها والتحقق من مدى استيفاء شروط السلامة العامة وأسباب عدم طرحها في الأسواق.

لذلك، يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات، كل في نطاقها، وجوب المبادرة الى التنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء مسح فوري لمستودعات حليب الأطفال والمتممات الغذائية لهم وبيان عناوينها، وإيداع المحافظة النتيجة في غضون 15 يوما من تاريخه للنظر بالمقتضى مع الجهات صاحبة الاختصاص".