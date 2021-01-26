مرتضى طلب في كتاب الى سلامة الإسراع في منح الموافقات لدعم القطاع الزراعي

وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبه فيه ب"الاسراع في منح الموافقات لدعم القطاع الزراعي".

وأشار في الكتاب الى ان "التأخير في اعطاء الموافقات من شأنه التسبب بارتفاع اسعار الاسمدة والبذور والأدوية الزراعية، ما قد يعرقل الجهود المبذولة من المزارعين والنقابات الزراعية، لتوفير الأمن الغذائي للمواطن اللبناني في هذه الطروف الصعبة التي يمر بها لبنان".