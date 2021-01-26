هذا النائب يضع بتصرف صندوق مكافحة كورونا مساهمة مالية توازي قيمة 1000 لقاح

غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "إيمانا مني بالدور الذي قد يلعبه اللقاح المنتظر في تحصين مجتمعنا من وباء كورونا، فإني أضع بتصرف الصندوق الوطني لمكافحة كورونا في وزارة الصحة مساهمة مالية توازي ما قيمته 1000 لقاح للحصول عليها من مصادر مختلفة، وادعو الجميع في هذا الإطار الى تحمل المسؤولية الوطنية والمساهمة في ذلك قدر الإمكان نتيجة للعجز المالي والإقتصادي الذي يعاني منه وطننا لبنان".

إيماناً مني بالدور الذي قد يلعبه اللقاح المنتظر في تحصين مجتمعنا من وباء #كورونا فإني أضع بتصرف الصندوق الوطني لمكافحة كورونا في وزارة الصحة مساهمة مالية توازي ما قيمته 1000 لُقاح للحصول عليها من مصادر مختلفة pic.twitter.com/iUxRBT4nKn — فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) January 26, 2021