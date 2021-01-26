هذا النائب يضع بتصرف صندوق مكافحة كورونا مساهمة مالية توازي قيمة 1000 لقاح

إيماناً مني بالدور الذي قد يلعبه اللقاح المنتظر في تحصين مجتمعنا من وباء #كورونا فإني أضع بتصرف الصندوق الوطني لمكافحة كورونا في وزارة الصحة مساهمة مالية توازي ما قيمته 1000 لُقاح للحصول عليها من مصادر مختلفة pic.twitter.com/iUxRBT4nKn
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) January 26, 2021
إيماناً مني بالدور الذي قد يلعبه اللقاح المنتظر في تحصين مجتمعنا من وباء #كورونا فإني أضع بتصرف الصندوق الوطني لمكافحة كورونا في وزارة الصحة مساهمة مالية توازي ما قيمته 1000 لُقاح للحصول عليها من مصادر مختلفة pic.twitter.com/iUxRBT4nKn