لبنان

هذا النائب يضع بتصرف صندوق مكافحة كورونا مساهمة مالية توازي قيمة 1000 لقاح

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:40
A-
A+
Doc-P-787940-637472832339172946.jpg
Doc-P-787940-637472832339172946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "إيمانا مني بالدور الذي قد يلعبه اللقاح المنتظر في تحصين مجتمعنا من وباء كورونا، فإني أضع بتصرف الصندوق الوطني لمكافحة كورونا في وزارة الصحة مساهمة مالية توازي ما قيمته 1000 لقاح للحصول عليها من مصادر مختلفة، وادعو الجميع في هذا الإطار الى تحمل المسؤولية الوطنية والمساهمة في ذلك قدر الإمكان نتيجة للعجز المالي والإقتصادي الذي يعاني منه وطننا لبنان".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2021-01-27
04:14 | 2021-01-27
04:12 | 2021-01-27
04:08 | 2021-01-27
01:31 | 2021-01-27
01:24 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website