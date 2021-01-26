محافظ النبطية بالتكليف اعلن اصابته بكورونا

اعلن محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه في بيان، انه "بعد ثبوت اصابتنا بفيروس كورونا على الرغم من اتخاذنا اجراءات الوقاية الصحية بشكل دائم، نهيب بأهلنا واحبائنا توخي اقصى درجات الحذر واتباع اقصى اجراءات الوقاية والسلامة تجنبا للاصابة".

واذ طلب من جميع المخالطين "التزام الحجر واتخاذ الاجراءات الصحية المفروضة في مثل هذه الحالات" اكد على ضرورة التشدد من قبل البلديات، بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية، بالمراقبة لمنع التجمعات، لاننا في منتصف فترة الاقفال ولا يجوز التراخي والاستهتار".

واوضح فقيه ان "مكاتب المحافظة مغلقة حتى نهاية الاسبوع وذلك للقيام بالفحوصات اللازمة للمخالطين والقيام بعملية التعقيم الضرورية للمكاتب".