لبنان

الرئيس ميقاتي: نقف مع اشقائنا العرب وقفة تضامن ودعم في وجه اي اعتداء

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:45
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قال الرئيس نجيب ميقاتي : نستنكر استهداف مدينة الرياض واي مدينة  ومنطقة في المملكة العربية السعودية ونقف مع اشقائنا العرب وقفة تضامن ودعم في وجه اي اعتداء.
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