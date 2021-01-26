إحتجاجات على الوضع الإقتصادي... هذه هي الطرقات المقطوعة

لا تزال الإحتجاجات على الأوضاع المعيشية مستمرة في طرابلس ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم قطع طرق عديدة بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.

ففي طرابلس، استقدم الجيش تعزيزات عسكرية إلى محيط سرايا طرابلس، وتمكن من إبعاد المحتجين باتجاه ساحة النور والطرق المؤدية إليها، وعمدت العناصر العسكرية إلى تفريق المحتجين باتجاه الاسواق الداخلية والطرق الفرعية، وحصلت عملية كر وفر بين الطرفين وسقط عدد من الجرحى نقلواالى مستشفيات المدينة.