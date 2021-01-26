لبنان

إحتجاجات على الوضع الإقتصادي... هذه هي الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
26-01-2021 | 19:04
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لا تزال الإحتجاجات على الأوضاع المعيشية مستمرة في طرابلس ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم قطع طرق عديدة بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
 
ففي طرابلس، استقدم الجيش تعزيزات عسكرية إلى محيط سرايا طرابلس، وتمكن من إبعاد المحتجين باتجاه ساحة النور والطرق المؤدية إليها، وعمدت العناصر العسكرية إلى تفريق المحتجين باتجاه الاسواق الداخلية والطرق الفرعية، وحصلت عملية كر وفر بين الطرفين وسقط عدد من الجرحى نقلواالى مستشفيات المدينة.
والطرقات المقطوعة في الشمال هي عند محلة البداوي عند مفرق المنكوبين قرب تجمع المدارس، ساحة عبد الحميد الكرامي، ساحة البيرة باتجاه القبيات، وطريق بلدة تكريت.
 
كما قطع عدد من المحتجين الطريق عند مثلث خلدة وتحت الجسر باتجاه الشويفات، بالعوائق ومستوعبات النفايات رفضا للواقع المعيشي والاقتصادي. وقطع السير وعلى طريق بشامون - عرمون.
 
في جل الديب، حاول محتجون قطع الاوتوستراد والجيش اللبناني منعهم، أما وفي بيروت، تم قطع طريق الصيفي بمستوعبات النفايات بعد اضرام النيران فيها.
 
 وبقاعاً، تم قطع طريق تعلبايا بالاتجاهين، أما جنوباً فقطع محتجون الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا بالإطارات المشتعلة.
 
 
 
 
 
 
 
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