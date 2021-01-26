لبنان يسجّل أعلى نسبة وفيات جراء كورونا... وهذا هو عدد الإصابات!

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3505 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و73 حالة وفاة. وهذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد وفيات كورونا عتبة الـ70.

وجاء في التقرير: