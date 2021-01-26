الجيش اللبناني: توقيف مطلوب في مدينة بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 / 1 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بنت جبيل، المدعو (ح.س) لإقدامه بتاريخ 28 / 12 / 2020 على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش كانت تقوم بمهمة في المدينة المذكورة، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرم إطلاق نار من سلاح حربي في أماكن وتواريخ مختلفة.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.