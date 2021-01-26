الجيش: سلسلة خروقات للطيران المعادي فوق مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 26/1/2021 الساعة 06.10 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 06.55 من فوق بلدة عيترون.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وبتاريخ 25/1/2021 اعتبارا من الساعة 20.50 ولغاية 26/1/2021 عند الساعة 01.00، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وبتاريخ 25/1/2021 اعتبارا من الساعة 15.25 ولغاية الساعة 21.35 تم تسجيل /6/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".