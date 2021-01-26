إقفال مطعم وناد رياضي في النبطية لمخالفتهما قرار اللإقفال العام

قامت دورية لقوى الامن الداخلي باقفال مطعم على طريق زبدين - النبطية قرب مول زبدين وختمه بالشمع الاحمر، وذلك بسبب مخالفته اجراءات الاقفال العام وتعمد فتح ابواب خارج الوقت المسموح



كما جرى اقفال ناديا رياضيا في مدينة النبطية وختمه بالشمع الأحمر.