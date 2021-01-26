لبنان

إقفال مطعم وناد رياضي في النبطية لمخالفتهما قرار اللإقفال العام

Lebanon 24
26-01-2021 | 20:01
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 قامت دورية لقوى الامن الداخلي باقفال مطعم على طريق زبدين - النبطية قرب مول زبدين وختمه بالشمع الاحمر، وذلك بسبب مخالفته اجراءات الاقفال العام وتعمد فتح ابواب خارج الوقت المسموح

كما جرى اقفال ناديا رياضيا في مدينة النبطية وختمه بالشمع الأحمر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الإقفال العام

النبطية

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