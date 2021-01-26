لبنان

أبو الحسن: تمعنون بإهمال مطالب الناس

Lebanon 24
26-01-2021 | 20:13
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "ثلاثة أشهر مضت على إطلاقنا لمشروع ترشيد الدعم كي نحمي الأسر الأكثر حاجة بدل إستنزافنا من قبل عصابات التهريب والمحتكرين، ولم تكلفوا انفسكم حتى نقاشها، اقل ما يقال فيكم انكم عاجزون ولا تجرأون وتمعنون بإهمال مطالب الناس وإستفزازهم، سلطة غبية مستفزة همها إعداد وجبة التمديد المسمومة".
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