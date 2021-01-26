اليونيفيل يفتح تحقيقاُ لمعرفة ملابسات حادث احتجاز جيش العدو سبع بقرات في محيط عرب الوزاني

صدر عن قيادة اليونيفيل البيان الآتي:"أبلغت القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل بتاريخ 24 كانون الثاني أن الجيش الإسرائيلي احتجز سبع بقرات في محيط منطقة عرب الوزاني، بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان.وعلى الأثر فتحت "اليونيفيل" تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتحقق من المعلومات مع الأطراف، بما في ذلك الموقع الدقيق الذي وقع فيه الحادث.في غضون ذلك، فإن رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الجيش الإسرائيلي لضمان عودة الماشية إلى لبنان وإلى أصحابها، حيث ان أولوية "اليونيفيل" تنصب على معالجة مخاوف الرعاة لأن ماشيتهم هي مصدر رزقهم الوحيد".