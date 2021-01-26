في مستشفى الحريري: حالتا وفاة و774 فحصاً

بين التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 774 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 96.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 895 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42.- حالات وفاة: 2.