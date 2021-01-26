لبنان

ارتفاع حدة المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في محيط ساحة الكورة ومنطقة التل

Lebanon 24
26-01-2021 | 22:30
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ارتفعت حدة المواجهات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين في محيط ساحة الكورة ومنطقة التل حيث تحصل عمليات الكر والفر.

ويقوم المتظاهرون برمي الحجارة والقنابل الحارقة باتجاه عناصر الجيش الذي يقوم بالرد بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ثم تطور الموضوع لإطلاق الرصاص الحيّ في الهواء.

وقد ارتفع عدد الاصابات بين المتظاهرين إلى أكثر من ٢٠ إصابة معظمها تمت معالجتها ميدانياً، في حين سجل اكثر من ١٠ اصابات بصفوف الجيش اللبناني.
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