الجيش في طرابلس يطويق الشوارع التي تشهد حالات شغب

الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في الأحياء والأسواق الشعبية في طرابلس حيث يعمل على تطويق الشوارع التي تشهد حالات شغب.وقد شهدت هذه الشوارع عمليات كرّ و فرّ بين مفتعلي الشغب والجيش اللبناني حيث تخللها رمي حجارة وعبوات حارقة.كما أفيد عن سقوط بندقية تابعة لأحد عناصر الجيش أثناء المواجهات واخذها من قبل احد المحتجين، ما لبث ان تم اعادة تسليمها لمخابرات الجيش اللبناني.