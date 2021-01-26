مقهى خالف قرار التعبئة العامة وهذا كان مصيره

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:"بتاريخ اليوم 26-1-2021 داهمت دورية من أمن الدولة بالتعاون مع شرطة اتحاد بلديات الضاحية مقهى في محلة الجاموس - الصفير وضبطت بداخله حوالي 20 قاصرا يدخنون النرجيلة مخالفين قرار التعبئة العامة، ونظمت شرطة الاتحاد ضبطا بالمخالفة بحق صاحب المقهى بعد أن تم اقفاله".