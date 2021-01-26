لبنان

مقهى خالف قرار التعبئة العامة وهذا كان مصيره

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:28
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 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:"بتاريخ اليوم 26-1-2021 داهمت دورية من أمن الدولة بالتعاون مع شرطة اتحاد بلديات الضاحية مقهى في محلة الجاموس - الصفير وضبطت بداخله حوالي 20 قاصرا يدخنون النرجيلة مخالفين قرار التعبئة العامة، ونظمت شرطة الاتحاد ضبطا بالمخالفة بحق صاحب المقهى بعد أن تم اقفاله".
المصدر: الوكالة الوطنية
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