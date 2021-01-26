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لبنان
بالأرقام... كيف توزعت إصابات كورونا في البلدات والأقضية؟
Lebanon 24
26-01-2021
|
23:50
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نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانية.
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3505 إصابة جديدة بكورونا (3491 محلية و14 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 285754".
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "73 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 2477".
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