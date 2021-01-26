لبنان

مسؤول رئاسي فرنسي: على إدارة بايدن التعامل بواقعية مع "حزب الله"

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:00
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نقلت "رويترز" عن مسؤول رئاسي فرنسي، قوله اليوم الثلاثاء، إن "هناك ضرورة ملحة في لبنان وأولويات يمكن لفرنسا وأميركا متابعتها معاً".

وأضاف المسؤول الفرنسي، أنه على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن التعامل بواقعية مع "حزب الله" للمساعدة في خروج لبنان من أزمته.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف الأحد أن بلاده "ستتعاون مع الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في لبنان"،و ذلك عقب اتصاله الأول بنظيره الأميركي.

وفي نهاية أيلول، أعلن ماكرون، أن "المبادرة الفرنسية حول لبنان لم تسحب عن الطاولة"، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى "انتهاز فرصة تأليف حكومة إنقاذ"، مشدداً على أن "العقوبات الأميركية وترت الأجواء في لبنان".

وكان ماكرون أكد أن التمويل للنهوض في القطاعات اللبنانية بات موجوداً، لكنه مشروط بالإصلاحات"، مضيفاً: "سنعمل على الاستجابة المالية لاحتياجات الشباب اللبناني".

وفي وقت سابق أيضاً، قال ماكرون إن "تسمية الأطراف السياسية لحكومة سياسية لن تجدي نفعاً، والمطلوب هو حكومة إنقاذ"، مؤكداً أن "المساعدات للبنانيين ستقدم من خلال المنظمات غير الحكومية، وهو دعم غير مشروط للشعب اللبناني".

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