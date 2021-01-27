16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
14
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأرض تهتزّ من جديد... الجوع يُخْرِج الشارع من القمقم
Lebanon 24
27-01-2021
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "لم تُخالِف صحوةُ الشارع الغاضب الذي تتمدّد تحركاته الاحتجاجية على الواقع المعيشي كبقعة الزيت، الإشارات السبّاقةَ التي ارتسمت عشية دخول لبنان المرحلة الثانية من قرار الإقفال الشامل لزوم مواجهة الموجة الأقسى من عاصفة كورونا، فيما السلطةُ في غيبوبةٍ ومأخوذة بمنازلةٍ صارت مدجّجة بأبعاد إلغائية على تخوم مأزق تأليف الحكومة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في توقيتٍ بدا من الصعب عزْله عن رقعة الشطرنج الإقليمية وما تستوجبه حقبة ما بعد تَسَلُّم جو بايدن الحُكْم من الاحتفاظ بأحجار للدفع بها وفق ما تقتضيه ظروف معاودة تحريك ملفات المنطقة وأبرزها النووي الإيراني ومتفرعاته.
وطغى على المشهد اللبناني أمس، زنّار الاحتجاجات التي تصاعدت منذ مساء الاثنين، على شكل تجمعات وقطع طرق تركّزت أولاً في عاصمة الشمال قبل أن تتمدّد في ثلاثاء صاخب عمّ معه قفل أوتوستردات وطرقاً رئيسية مناطق عدة في الشمال (طرابلس والبداوي) والجنوب (صيدا – بيروت ومنطقة الجية) والبقاع (تعلبايا وشتورا)، وصولاً إلى بيروت وتحديداً في كورنيش المزرعة ونزلة الحص ونفق سليم سلام بعد تحرّك موْضعي أول من أمس، عند نقطة الرينغ.
وإذا كان المشترَك بين هذه التحركات الاعتراض على قرار الإقفال التام (والمحاضر التي تُسطَّر بحق المخالفين) والمرشّح لتمديد ثالث بعد 8 فبراير بما يلاقي وصول الدفعة الأولى من لقاحات فايزر وبدء حملة التطعيم، فإن هبّة الغضب في طرابلس، التي سبق أن وصفها البنك الدولي بأنها المدينة الأكثر فقراً على ساحل المتوسط، استقطبتْ الأضواء نظراً للمواجهات العنيفة والطويلة التي شهدتها ليل الاثنين بين شبان وقوات الأمن التي رُشق عناصرها بالحجارة وردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح غالبيتها طفيفة.
ورغم أنه لم يكن ممكناً الجزمُ بما إذا كانت جهة محددة تقف وراء هذه الاحتجاجات، ولا سيما أن ثورة 17 أكتوبر 2019 وإن كانت اندفاعتُها تلاشت إلا أن روحها مازالت على تَوَهُّجها، فإن الأكيد أن دخول الشارع على خط الواقع اللبناني المهترئ يشكّل معطى بالغ الأهمية في ضوء ما يمكن أن يستجرّه طفح كيْل اللبنانيين، الذين باتوا موزّعين في أحزمة بؤس يفاضلون بين الموت جوعاً أو بكورونا، من قلاقل أمنية وتوترات تضاف إلى الصفائح الساخنة التي تتحرّك أصلاً سياسياً ومالياً واقتصادياً، ناهيك عن المخاوف، المعزَّزة بتجارب سابقة، من إمكان توظيف فتيل الاحتجاجات وصبّ عناصر إليه في سياق الصراع الداخلي المفتوح على الجبهة الحكومية، أو في إطار المزيد من تحمية الأرض اللبنانية من ضمن مسارٍ تصعيدي يشهر أوراق القوة بوجه بايدن في أكثر من ساحة.
وفيما كان الملف الحكومي يمْضي في منازلة يُخشى أن تكون صارت على طريقة "يا قاتل يا مقتول" وسط اعتبار أوساط سياسية أن إثارة مسألة التمديد للرئيس عون بعد انتهاء ولايته ما هي إلا من باب إكمال عناصر معادلات الردع الداخلية التي أصبحت تتلاقى، وإن بخلفيات مختلفة، عند عنوان "لتبقَ حكومة تصريف الأعمال"، فإن هذه الأوساط استوقفتها الزيارة الوداعية التي قام بها المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي لفت كلامه أمام المسؤول الأممي عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتمسك الحزب بممارسة مسؤولياته على الصعد كافة الى جانب أهله وشعبه خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.
وترافق حِراك كوبيتش، الذي يستعد لبدء مهمته في ليبيا، مع زيارتين بارزتين قامت بهما السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لكل من عون ورئيس البرلمان نبيه بري في أول تحرك لها بعد انتقال السلطة في بلادها.
وقد شكّل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية جانباً رئيسياً في اللقاءين في موازاة مجمل الواقع المأزوم في بلاد الأرز ومستقبل العلاقات بين بيروت وواشنطن في مرحلة بايدن، وهو ما عبّر عنه كلام عون الذي شدد على موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقاً من الطروحات التي قُدمت خلال الاجتماعات السابقة، فيما أبلغ بري إلى شيا أهمية استئناف المفاوضات بزخم نظراً لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية".
إضغط هنا لقراءة
المقال:
المصدر:
وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
06:38 | 2021-01-26
26/01/2021 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:06 | 2021-01-27
خلل في العقد
04:14 | 2021-01-27
لقاءات متواصلة
04:12 | 2021-01-27
الهجرة الى الخليج
04:08 | 2021-01-27
عاصفة من الردود
01:31 | 2021-01-27
أرقام الموازنة قريبة للموازنة السابقة
01:24 | 2021-01-27
رغبة أميركية بمعاودة مفاوضات ترسيم الحدود
فيديو
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 05:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
17:42 | 2021-01-26
27/01/2021 05:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
27/01/2021 05:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact