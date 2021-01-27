لبنان

تلميح واضح

Lebanon 24
27-01-2021 | 00:59
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فوجئت أكثر من جهة بلجوء فريق سياسي إلى توتير الوضع من خلال التلميح الواضح إلى خيار التمديد الممجوج والمرفوض، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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تلميح

تمديد

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