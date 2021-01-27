لبنان

استقالة دون بتّ

Lebanon 24
27-01-2021 | 01:01
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ما تزال استقالة مدير عام وزارة حسّاسة دون بت، ولم يعرف مصيرها... ولا حتى البدائل، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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