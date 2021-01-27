لبنان

التشكيلة الوزارية معلّقه

Lebanon 24
27-01-2021 | 01:09
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وصفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الادّعاءات المزيفة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بإلصاق تهمة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بالرئيس المكلف سعد الحريري، بأنها "تأتي في اطار الأساليب المرفوضة لاعفاء رئيس الجمهورية ميشال عون من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة بعدما انكشفت محاولاته لتجاوز الدستور ورفضه المتواصل للبت بالتشكيلة الوزارية التي سلمه أياها الحريري خلال جلسات التشاور ال١٤ التي عقدت بينهما".

واشارت المصادر عبر "اللواء" الى ان "هذه الادعاءات المضللة لن تخفي سلسلة المواقف التي صدرت عن الرئاسة الاولى ورئيس "التيار الوطني" تحديدا والتي تشير الى ان التشكيلة الوزارية معلّقه لدى الرئاسة الاولى وكل محاولات التملّص من هذا الامر لن تبدّل الوقائع على الأرض ولن تعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته المباشرة لإنهاء مسلسل تعطيل الحكومة المتواصل منذ اشهر واقوى دليل على هذه المسؤولية الانتقادات الحادة الموجهة والدعوات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة".
المصدر: اللواء
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